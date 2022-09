The Hanging Sun | il riscatto di un uomo “rotto” sotto il sole di mezzanotte

Leggi su gqitalia

(Di sabato 10 settembre 2022) Il festival del cinema di Venezia chiude l’edizione 2022 con TheSun –didi Francesco Carrozzini, che il regista ha presentato al Lido fuori concorso il 10 settembre, il giorno dopo il suo quarantesimo compleanno. Un debutto cinematografico dopo una bella carriera come fotografo e regista di videoclip e spot pubblicitari. Protagonista è Alessandro Borghi, nel ruolo di John. Figlio adottivo di un boss criminale, decide di fuggire per chiudere con il suo passato da fuorilegge e assassino, una vita alla quale il patrigno (Peter Mullan) lo ha cresciuto fin da bambino. Ma non può andare troppo lontano perché è senza i documenti necessari per espatriare. Per cui, nell’attesa che arrivino, trova rifugio in un piccolo villaggio in Norvegia. Un luogo così a nord che il, in certi periodi dell’anno, ...