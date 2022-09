Tebas | «Superlega progetto destinato a fallire Perez sta distruggendo il Real Madrid»

(Di sabato 10 settembre 2022) Il presidente della Liga spagnolaha attaccato nuovamente il patron delper quanto riguarda ilJavier, presidente della Liga spagnola, in una intervista alla rivista Influencers ha attaccato il patron delFlorentinoper quanto riguarda il. LE PAROLE – «Si tratta di una perdere appeal. I club non vogliono distruggere i campionati nazionali, ma lafinirebbe per farlo. Florentinopuò dire ciò che vuole, ma se La Liga è più forte il suodiventa meno attraente. Ciò che fa ...

Javier, presidente della Liga, ha concesso un'intervista alla rivista Influencers , toccando vari temi tra cui la: ' Si tratta di un progetto destinato a perdere appeal . I club non ...