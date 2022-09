Suicidi giovanili | un’epidemia latente che colpisce l’Italia e l’Europa | I numeri di una carneficina

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 10 settembre 2022) Il 10 settembre è la Giornata mondiale dedicata alla prevenzione delo, i dati pubblicati dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma, però, sono tutto fuorché confortanti, soprattutto tra i più giovani. Cosa possa spingere una persona a suicidarsi non è dato saperlo e non perché magari la stessa non abbia spiegato cosa si nasconda dietro il suo gesto. Rimarrà sempre un’esperienza intima e imperscrutabile il momento in cui si realizza di non appartenere più a questo mondo, che continua a fagocitare benissimo la vita senza di noi. Fonte: CanvaForse chi si suicida pensa addirittura di non aver mai fatto davvero parte del mondo, con le sue mille sfaccettature, complicazioni e sfide del quotidiano, difficili da sostenere a lungo andare. Ogni esperienza, ogni passo verso la cosiddetta vita adulta è un momento doloroso e logorante, che ci ruba per sempre un ...