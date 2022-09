Spezia | Gotti | “Rigore? Sono d’accordo | non c’era Vedremo la coerenza”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci abbiamo provato, senza dubbio. L’azione del gol, con Reca infortunato e non c’è arrivato. La palla passa sotto. Si prende gol e quando le partite vengono decise in negativo negli ultimi minuti, l’amaro in bocca è ovviamente maggiore”. Così Lucaparla a DAZN dopo la sfida Napoli-. “Napoli grande squadra, ha momenti in cui ti mette in difficoltà. La temperatura non aiutava per le energie. Non è stato però solo chiudersi, cistati momenti in cui abbiamo provato a far male al Napoli, creando cose”. Mancanza di fiducia: “C’è questo rischio? L’abbiamo detto prima, siamo alla sesta partita, dobbiamo creare questa mentalità. Giocare in qualsiasi campo contro qualsiasi avversario.risultato fino all’88’, ci sarebbe da ragionare anche su un episodio dubbio. Non lo faremo. ...