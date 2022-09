Spari a Roma, agguato in strada a Torre Angela: killer apre il fuoco contro il pregiudicato (Di sabato 10 settembre 2022) Spari a Roma l’altro ieri sera nella zona di Torre Angela. Un agguato per un regolamento di conti, questa l’ipotesi più probabile per spiegare quanto accaduto intorno all’ora di cena. Una persona, che verrà poi fermata dalla Polizia, apre il fuoco contro un pregiudicato con l’obiettivo, molto probabilmente, di ucciderlo. Ma l’intento non riuscirà. Far west a Torre Angela In tutto vengono esplosi diversi colpi di pistola. L’obiettivo dell’agguato resta ferito ma riesce a mettersi in salvo mentre diversi proiettili mandano in fumo anche i vetri di un’auto parcheggiata. A dare l’allarme sono i residenti e sul posto giungono tempestivamente le Volanti della Polizia. Chi è la vittima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022)l’altro ieri sera nella zona di. Unper un regolamento di conti, questa l’ipotesi più probabile per spiegare quanto accaduto intorno all’ora di cena. Una persona, che verrà poi fermata dalla Polizia,iluncon l’obiettivo, molto probabilmente, di ucciderlo. Ma l’intento non riuscirà. Far west aIn tutto vengono esplosi diversi colpi di pistola. L’obiettivo dell’resta ferito ma riesce a mettersi in salvo mentre diversi proiettili mandano in fumo anche i vetri di un’auto parcheggiata. A dare l’allarme sono i residenti e sul posto giungono tempestivamente le Volanti della Polizia. Chi è la vittima ...

