Simeone, le parole del papà: “Devi restare concentrato” (Di sabato 10 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Continua la favola per Giovanni Simeone, dopo l’ottima performance in Champions League … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Continua la favola per Giovanni, dopo l’ottima performance in Champions League … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Spazio_Napoli : Uno tra #Simeone e #Raspadori pronto a sostituire #Osimhen ?? Belle parole di incoraggiamento anche per #Ndombele ???? - Franciwinwar : @Andrea1994___ È la Champions Melos. Noi abbiamo avuto esordienti che hanno fatto la prima partita in UCL della lor… - mery____c : Questa immagine vale più di mille parole ,chi ama il calcio non può non emozionarsi dopo aver visto il suo gol e l… - cn1926it : La più grande lezione di vita per #Simeone? Le parole di un campione assoluto: #Seedorf - IarajuliRamaz : RT @CloudMancio: I brividi provati per le lacrime di #Simeone sono inspiegabili a parole. #Kvaratskhelia illegale -