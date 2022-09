Serie A | Inter punta al riscatto col Torino

gippu1 : Dalla prossima giornata De Ketelaere (Milan) e Pickel (Cremonese) avranno la possibilità di aggiornare una statisti… - DiMarzio : .@Inter I Confronto ad Appiano fra dirigenti, #Inzaghi e la squadra - Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - ItalianoCalcio : 3 Serie A games today: ?? | Napoli-Spezia ?? | Inter-Torino ?? | Sampdoria-Milan - sscalcionapoli1 : Capello: “Serie A? Inter favorita, ma il Napoli ha sostituito alla grande i partenti” -

Eurosport IT

... che è alnostro stesso livello essendo cominciato una settimana prima rispetto allaA ma non ... Due pareggi costano per ora il primo posto, ma la prestazione fornita a San Siro contro l'in ...LaA torna in campo nel weekend per un 6° turno ricco di sfide interessanti. Alle 15 il Napoli, ... Umori opposti in casa, con i nerazzurri che, dopo la sconfitta per 3 - 2 nel derby e il ko ... Serie A - Inter, confronto tra squadra e dirigenza ad Appiano: serve una svolta immediata L’Inter è in vendita. La famiglia Zhang avrebbe infatti dato mandato a Goldman Sachs per la cessione delle quote nerazzurre ...[embedded content] Il massimo campionato avanza spedito verso la sesta giornata, che si aprirà stasera, sabato 10 settembre. Ad aprire le danze sarà Napoli-Spezia, in programma alle 15:00. Il Napoli a ...