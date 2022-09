Re Carlo parla di Harry e Meghan e fa capire se abdicherà per William

(Di sabato 10 settembre 2022) Con la morte della Regina Elisabetta, il suo primogenito è immediatamente diventato Re. Oggi Charles ha tenuto il suo primissimo discorso da sovrano ed ha chiaramente fattoche nonin favore die che servirà il popolo fino alla sua morte. “Sono stato educato ad amare il senso del dovere verso gli altri e di tenere nel massimo rispetto le preziose tradizioni, libertà e responsabilità della nostra unica storia e del nostro sistema di governomentare, come fece la stessa regina con tale devozione incrollabile, anch’io ora mi impegno solennemente, per tutto il tempo rimanente che Dio mi concederà, di sostenere i principi costituzionali nel cuore della nostra nazione. Ovunque tu possa vivere nel Regno Unito, o nei regni e territori di tutto il mondo, e qualunque siano le ...

enpaonlus : Carlo III è il primo re ambientalista, parla di clima dal 1970 - la Repubblica - Accanto alla difesa dell’ambiente… - infoitinterno : Morte Regina Elisabetta, parla Re Carlo III: Amore per Harry e Meghan, orgoglioso di William - mariagr20415608 : RT @Yoda15271485: Sinceramente, #Carlo che parla dei 'sacrifici' fatti da sua mamma tutta la vita, fa girare le palle. - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Re Carlo III parla alla nazione: 'Profonda tristezza e dolore' #carlo #recarlo #reginaelisabetta - twclaudus : RT @Yoda15271485: Sinceramente, #Carlo che parla dei 'sacrifici' fatti da sua mamma tutta la vita, fa girare le palle. -

Ore 19 italiane:King Charles "Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore". Con queste parole è iniziato il primo discorso di ReIII alla nazione britannica ...... con riferimento all'accorpamento deciso dall'arcivescovo di Ferrara - Comacchio, GianPerego ... Se invece il mio amico Perego , midi alcune centinaia di migliaia di euro allora il discorso ...L’incontro con la folla a Londra (e il bacio di una donna), poi il colloquio con la premier Truss e le prime parole da sovrano ...Re Carlo III per la prima volta parla da sovrano dopo aver eredito il trono dalla defunta madre Elisabetta. Parole dolci per i figli e non solo.