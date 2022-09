Orto invernale | ecco i trucchi per averlo super produttivo

Leggi su formatonews

(Di sabato 10 settembre 2022) Scopriamo insieme come possiamo moltiplicare le possibilità di avere un, anche sul nostro balcone. Iniziamo dicendo che possiamo fare un piccolo, ovviamente se abbiamo una parte di giardino e siamo fortunati, ma anche dentro i vasi possiamo coltivare delle piante che ci daranno delle ottime verdure o frutti. (pixabay)Tutto sta in come sfruttiamo lo spazio che abbiamo a nostra disposizione, e rispettiamo alcune semplici e facili regole che vi andiamo a svelare nel corso del nostro articoli, per avere dei prodotti a chilometro veramente zero. Come prima cosa, se abbiamo un giardino coltivato possiamo mettere anche dei fori che ci aiutano con l’, come le calendule, che sono colorate e che attirano moltissimo gli insetti impollinatori ma tiene lontani i vermi. Anche i papaveri sono ...