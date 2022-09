Napoli di 1-0, finale noir evitato e vittoria da “corto muso” (Di sabato 10 settembre 2022) Se ogni partita è una pagina di un nuovo libro, allora oggi pomeriggio il Napoli ha rischiato di scrivere un finale noir, thriller o comunque del tutto indesiderato dalle parti dello stadio “Diego Armando Maradona“. Contro lo Spezia di Luca Gotti, infatti, Giacomo Raspadori e compagni hanno disputato una partita a ritmi tutt’altro da stile Champions League – a differenza della sfida contro il Liverpool – con fraseggi e idee prevedibili. FLORENCE, ITALY – AUGUST 28: Fans of SSC Napoli during the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on August 28, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Dall’atteggiamento rock della Champions League ad un genere orientato più sul jazz, il Napoli 2.0 targato Luciano Spalletti quest’oggi ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Se ogni partita è una pagina di un nuovo libro, allora oggi pomeriggio ilha rischiato di scrivere un, thriller o comunque del tutto indesiderato dalle parti dello stadio “Diego Armando Maradona“. Contro lo Spezia di Luca Gotti, infatti, Giacomo Raspadori e compagni hanno disputato una partita a ritmi tutt’altro da stile Champions League – a differenza della sfida contro il Liverpool – con fraseggi e idee prevedibili. FLORENCE, ITALY – AUGUST 28: Fans of SSCduring the Serie A match between ACF Fiorentina and SSCat Stadio Artemio Franchi on August 28, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Dall’atteggiamento rock della Champions League ad un genere orientato più sul jazz, il2.0 targato Luciano Spalletti quest’oggi ...

