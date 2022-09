Milan, Zoff: «Maignan è un profilo completo, esplosivo e ordinato» (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di Dino Zoff sul portiere del Milan: «Da sicurezza su tutti i fronti, Il Milan non ha perso nel cambio con Donnarumma» Intervistato dall’Equipe, Dino Zoff ha parlato del portiere del Milan, Mike Maignan. Di seguito le sue parole. «È stato decisivo, ha dato sicurezza su tutti i fronti e nell’ultimo derby è stato ancora una volta eccezionale. Maignan è un profilo completo, esplosivo e ordinato. La sua personalità è decisiva. Il Milan non ha perso nel cambio con Donnarumma anche se il Psg ha guadagnato un portiere molto giovane e forte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Le parole di Dinosul portiere del: «Da sicurezza su tutti i fronti, Ilnon ha perso nel cambio con Donnarumma» Intervistato dall’Equipe, Dinoha parlato del portiere del, Mike. Di seguito le sue parole. «È stato decisivo, ha dato sicurezza su tutti i fronti e nell’ultimo derby è stato ancora una volta eccezionale.è un. La sua personalità è decisiva. Ilnon ha perso nel cambio con Donnarumma anche se il Psg ha guadagnato un portiere molto giovane e forte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

