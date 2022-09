Ma quanto ci piacciono i premi della Mostra del cinema di Venezia? Finalmente sono le registe a fare la parte del... Leone! (Di sabato 10 settembre 2022) Svelati i vincitori di Venezia 79. Ci voleva una presidente di giuria come Julianne Moore per garantire alla Mostra del cinema 2022 (l’edizione del 90° anniversario) uno dei verdetti più universalmente condivisibili di sempre e vincitori in perfetta linea con i tempi. A Venezia 79 il Leone d’Oro per il miglior film è andato a Laura Poitras. Il Leone d’Argento – Gran premio della Giuria ad Alice Diop. Il Leone d’Argento – premio per la migliore regia a Luca Guadagnino. Le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni a Cate Blanchett e Colin Farrell. Il premio Speciale della Giuria a Jafar Panahi. Infine il premio Marcello Mastroianni per un interprete emergente a Taylor Russell. A dare un mood struggente alla cerimonia, ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 settembre 2022) Svelati i vincitori di79. Ci voleva una presidente di giuria come Julianne Moore per garantire alladel2022 (l’edizione del 90° anniversario) uno dei verdetti più universalmente condivisibili di sempre e vincitori in perfetta linea con i tempi. A79 il Leone d’Oro per il miglior film è andato a Laura Poitras. Il Leone d’Argento – GranGiuria ad Alice Diop. Il Leone d’Argento –o per la migliore regia a Luca Guadagnino. Le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni a Cate Blanchett e Colin Farrell. Ilo SpecialeGiuria a Jafar Panahi. Infine ilo Marcello Mastroianni per un interprete emergente a Taylor Russell. A dare un mood struggente alla cerimonia, ...

