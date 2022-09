L’uomo che frequento è papà di due bambini e per me è un problema (Di sabato 10 settembre 2022) frequento da prima dell’estate un uomo che ha qualche anno in più di me. Mi piace molto, fisicamente e “di testa”, abbiamo tante cose in comune, sto benissimo con lui. Ma…c’è un “ma”. Lui ha due figli gemelli di 6 anni. Vivono con la madre (si sono lasciati due anni fa in modo piuttosto civile) ma ovviamente e giustamente passano del tempo anche con lui. Ora, io ho 35 anni. Non vado pazza per i bambini se devo dirla tutta, e non ho mai fatto pensieri sull’avere figli e al momento non ne sento per così dire “l’istinto”… Lui, visto che ci frequentiamo da quasi sei mesi, mi ha detto che vorrebbe farmi conoscere questi bambini, è molto entusiasta all’idea. Ma credo di non essere pronta. Forse non lo sarò neanche in futuro… devo mettere fine a questa storia? Sono tristissima alla sola idea. Se mi avessi scritto questa lettera un po’ di ... Leggi su dilei (Di sabato 10 settembre 2022)da prima dell’estate un uomo che ha qualche anno in più di me. Mi piace molto, fisicamente e “di testa”, abbiamo tante cose in comune, sto benissimo con lui. Ma…c’è un “ma”. Lui ha due figli gemelli di 6 anni. Vivono con la madre (si sono lasciati due anni fa in modo piuttosto civile) ma ovviamente e giustamente passano del tempo anche con lui. Ora, io ho 35 anni. Non vado pazza per ise devo dirla tutta, e non ho mai fatto pensieri sull’avere figli e al momento non ne sento per così dire “l’istinto”… Lui, visto che ci frequentiamo da quasi sei mesi, mi ha detto che vorrebbe farmi conoscere questi, è molto entusiasta all’idea. Ma credo di non essere pronta. Forse non lo sarò neanche in futuro… devo mettere fine a questa storia? Sono tristissima alla sola idea. Se mi avessi scritto questa lettera un po’ di ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #FuoriConcorso #TheHangingSun #FrancescoCarrozzini: “Le cose che mi hanno attratto di… - robersperanza : Ho firmato il decreto che istituisce l'Ordine dei Fisioterapisti. È un riconoscimento del ruolo importante di quest… - mara_carfagna : Dopo il gas Putin minaccia di toglierci anche il grano. Questo è l’uomo che per @GiuseppeConteIT vuole la pace, que… - _Zazza_ : RT @rbonacina: L’uomo che si è alleato con tutti, @GiuseppeConteIT — con Salvini in odio al Pd e Renzi, poi col Pd e Renzi in odio a Salv… - V94Valerio : RT @rbonacina: L’uomo che si è alleato con tutti, @GiuseppeConteIT — con Salvini in odio al Pd e Renzi, poi col Pd e Renzi in odio a Salv… -