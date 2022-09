L'immagine: un bambino cammina accanto ai cadaveri nel 1945 (Di sabato 10 settembre 2022) Assistiamo quotidianamente a immagini di guerra. Una guerra che definisce anche un confine tra adulti e bambini, tra i corpi dei padri e delle madri e quelli dei figli. Se generalmente il corpo maschile è quello mutilato e quello femminile è quello abusato, quello dei figli rappresenta invece il corpo invaso e segnato al di là della vita e della morte. L’infanzia in guerra può infatti esistere solo come forma di resistenza. Una fatica interiore e traumatica che azzera la leggerezza e l’essenza dell’infanzia stessa, lasciando ferite perenni nel cuore e nell’anima. La Seconda guerra mondiale rappresenta il primo conflitto fortemente documentato e fotografato, in cui la presenza dei bambini ha assunto aspetti iconici importanti. Corpi vivi, a fianco a corpi morti. Parte proprio da una foto che ritrae un bambino che passeggia a fianco di cataste di morti l’analisi di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Assistiamo quotidianamente a immagini di guerra. Una guerra che definisce anche un confine tra adulti e bambini, tra i corpi dei padri e delle madri e quelli dei figli. Se generalmente il corpo maschile è quello mutilato e quello femminile è quello abusato, quello dei figli rappresenta invece il corpo invaso e segnato al di là della vita e della morte. L’infanzia in guerra può infatti esistere solo come forma di resistenza. Una fatica interiore e traumatica che azzera la leggerezza e l’essenza dell’infanzia stessa, lasciando ferite perenni nel cuore e nell’anima. La Seconda guerra mondiale rappresenta il primo conflitto fortemente documentato e fotografato, in cui la presenza dei bambini ha assunto aspetti iconici importanti. Corpi vivi, a fianco a corpi morti. Parte proprio da una foto che ritrae unche passeggia a fianco di cataste di morti l’analisi di ...

