Kiev, 'le truppe ucraine sono entrate a Izyum' (Di sabato 10 settembre 2022) Le truppe ucraine sono entrate a Izyum dopo aver costretto le truppe russe a ritirarsi. "Abbiamo appena iniziato a sgomberare la città. sono arrivate le prime unità militari", ha detto alla Cnn un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Ledopo aver costretto lerusse a ritirarsi. "Abbiamo appena iniziato a sgomberare la città.arrivate le prime unità militari", ha detto alla Cnn un ...

LucaMainoldi : RT @GermanoDottori: La ricostruzione di Agenzia Nova, diretta da Fabio Squillante - samipox : RT @bordoni_russia: Colonne auto di abitanti delle zone della regione di Kharkov controllata negli ultimi mesi dai Russi e oggi in fuga a c… - eErgaOmnes : RT @bordoni_russia: Colonne auto di abitanti delle zone della regione di Kharkov controllata negli ultimi mesi dai Russi e oggi in fuga a c… - endriuebea : RT @bordoni_russia: Colonne auto di abitanti delle zone della regione di Kharkov controllata negli ultimi mesi dai Russi e oggi in fuga a c… - mihirdjin : RT @bordoni_russia: Colonne auto di abitanti delle zone della regione di Kharkov controllata negli ultimi mesi dai Russi e oggi in fuga a c… -