Inter, Zhang mette il club sul piatto: ecco quanto serve per l'acquisto

Il presidente dell'Inter Steven Zhang fa il prezzo del club: ecco quanto serve per acquisire il club di Viale Liberazione

Zhang ha deciso di vendere l'Inter. Come citato dal Corriere dello Sport, la valutazione del club data a 1,2 miliardi, permetterebbe a Zhang di versare 150 milioni al fondo di Hong Kong, svincolando dal pegno Oaktree tutte le azioni.

FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - capuanogio : #Zhang pronto a vendere l’#Inter, prezzo fissato in 1,2 miliardi di euro perché consentirebbe di non subire perdite… - helder39691713 : RT @SamSammy1985: Tutti quelli che dicono ; #zhang finalmente fuori dai coglioni!!! Vorrei farvi ricordare che c’è di peggio che avere loro… - MrRuggeri0 : RT @chievodimilano: La richiesta di tenere Marotta non la metti nel dossier, esce quando stai chiudendo con un preciso acquirente, quindi…… -