Inter-Torino 1-0 | Lautaro Martinez | “Avevamo bisogno di questa vittoria”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) “Sapevamo che ilera una squadra difficile da affrontare, hanno fisicità. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare lo spazio, ma come carattere e attitudine siamo riusciti a mettere la partita dalla nostra parte”. Con queste parole l’attaccante dell’, commenta ladi misura a San Siro contro il. “di unacosì dopo due sconfitte per poter lavorare tranquilli, visto che abbiamo anche un calendario stretto – ha aggiunto ai microfoni di Dazn -. Stiamo facendo del nostro meglio e cerchiamo di fare bene per l’che deve sempre vincere”. Su Inzaghi: “Stiamo con lui, ci dà fiducia anche nei momenti in cui non va. E lui sta sempre lì e questo ci dà ...