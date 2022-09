Inter, CorSport: “Barella chiesto dal Tottenham” (Di sabato 10 settembre 2022) Inter Barella- Semplice rifinitura stamane per l’Inter che, alle ore 18:00, scenderà in campo contro il Torino. L’Inter è al lavoro continuo sul calciomercato, nonostante il mercato sia terminato da più di una settimana. Le varie voci sui pupilli dei Nerazzurri, dopo soprattutto il periodo buio che sta vivendo la squadra Milanese, danno fastidio a Marotta. Infatti, nelle ultime ore il Tottenham secondo il Corriere dello Sport, ha chiesto Barella all’Inter. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “Per Barella l’Inter ha subito imposto lo stop a qualsiasi discorso e comunque la valutazione che gli è stata data non permetteva agli Spurs di avvicinarsi. Ciò premesso, se finora il numero 23 non ha giocato come ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Semplice rifinitura stamane per l’che, alle ore 18:00, scenderà in campo contro il Torino. L’è al lavoro continuo sul calciomercato, nonostante il mercato sia terminato da più di una settimana. Le varie voci sui pupilli dei Nerazzurri, dopo soprattutto il periodo buio che sta vivendo la squadra Milanese, danno fastidio a Marotta. Infatti, nelle ultime ore ilsecondo il Corriere dello Sport, haall’. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “Perl’ha subito imposto lo stop a qualsiasi discorso e comunque la valutazione che gli è stata data non permetteva agli Spurs di avvicinarsi. Ciò premesso, se finora il numero 23 non ha giocato come ...

DanieleMora8 : @andrea3658 @aldigno99 @AFGiudice @CorSport @FBiasin Nessun pensiero per l'Inter. Mai avuto. Pensiamo alle nostre cose. - zipposhow : Lavora per il @corsport e pretende rispetto dai tifosi dell'Inter Il mondo è pieno di gente stranissima - tam_della : @FcInterNewsit Figuriamoci adesso #Zazzaroni con questa #news ... l'hanno caricato a molla, ingrasserà di altri 10… - RED7BLACKY : RT @AFGiudice: #Inter è in vendita da 1 anno e mezzo e da 1 anno e mezzo lo scrivo su @Corsport. Oggi tanti mi scrivono “ma è vero che Inte… - LMillanista : @Bett_Calcaterra @FabRavezzani @AFGiudice @CorSport @FBiasin Per buttare fumo negli occhi si tifosi incazzati, per… -