Infortunio Osimhen: quando potrebbe rientrare il centravanti nigeriano (Di sabato 10 settembre 2022) Un altro lungo stop per Victor Osimhen, che nel corso della partita di Champions League contro il Liverpool ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il nigeriano è stato sostituito al 41° da Giovanni Simeone, che dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo ha realizzato il suo sogno, firmando la rete del 3-0 per gli azzurri. FOTO: Getty Images, Osimhen Il comunicato della SSC Napoli ha informato che l’attaccante numero 9 ha già iniziato le terapie per ritornare in campo il prima possibile. Nonostante ciò, si prevede per lui una pausa di almeno 40/45 giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, Osimhen potrebbe tornare in campo il 12 ottobre per la partita di Champions League contro l’Ajax. Il nigeriano, quindi, salterà la partita ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Un altro lungo stop per Victor, che nel corso della partita di Champions League contro il Liverpool ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Ilè stato sostituito al 41° da Giovanni Simeone, che dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo ha realizzato il suo sogno, firmando la rete del 3-0 per gli azzurri. FOTO: Getty Images,Il comunicato della SSC Napoli ha informato che l’attaccante numero 9 ha già iniziato le terapie per ritornare in campo il prima possibile. Nonostante ciò, si prevede per lui una pausa di almeno 40/45 giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport,tornare in campo il 12 ottobre per la partita di Champions League contro l’Ajax. Il, quindi, salterà la partita ...

pasto_388 : RT @saIva___: Origi viene da un infortunio muscolare non da poco, infiammazioni e acciacchi ci stanno. Giusto fermarlo. Prendete Osimhen: a… - Fedeshi_ : RT @saIva___: Origi viene da un infortunio muscolare non da poco, infiammazioni e acciacchi ci stanno. Giusto fermarlo. Prendete Osimhen: a… - UltimeCalcioNa : “Sei mesi fuori”: .@sscnapoli, gli infortuni di Osimhen sono una tassa da pagare - YBah96 : RT @saIva___: Origi viene da un infortunio muscolare non da poco, infiammazioni e acciacchi ci stanno. Giusto fermarlo. Prendete Osimhen: a… - friggio1983 : RT @saIva___: Origi viene da un infortunio muscolare non da poco, infiammazioni e acciacchi ci stanno. Giusto fermarlo. Prendete Osimhen: a… -