Highlights e gol Sampdoria-Milan 1-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 10 settembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. A Marassi la partita si sblocca dopo pochi minuti grazie alla rete di Messias, qualche minuto più tardi arriva il raddoppio di De Ketelaere ma viene annullato per una posizione di fuorigioco di Giroud. Nella ripresa Leao viene espulso per doppia ammonizione e la partita cambia: Djuricic fa 1-1. Ma la gioia della Samp dura poco visto che Giroud segna l’1-2 su rigore. Nel finale forcing totale dei ragazzi di Giampaolo che colpiscono un altro palo ma si devono arrendere nel finale. SportFace.