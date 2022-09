Firma | fanfare e spari di cannone per Carlo III | la prima volta di un re proclamato in diretta

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 settembre 2022) "God Save The King". Due giorni dopo la morte della regina Elisabetta II, il figlioè stato ufficialmentenuovo re, con il nome diIII, in una cerimonia intrisa di tradizione e simboli che, per la, è stata trasmessa intv. Nello stesso giorno è stata ufficializzata la data dei funerali di Stato: si svolgeranno il 19 settembre all'abbazia di Westminster a Londra. "Il mondo ha perso una leader straordinaria", ha detto il principe William, ora erede al trono, nel suo primo messaggio come principe di Galles. "Onorerò la memoria della Regina supportando mio padre, il Re, in ogni modo in cui potrò", ha aggiunto.è diventato automaticamente re alla morte della madre, ma la cosiddetta 'accession ceremony', cioè la 'cerimonia ...