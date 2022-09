Ci sono Dzeko e Sanabria, out Radonjic: le ufficiali di Inter-Torino (Di sabato 10 settembre 2022) Inter Torino- Seconda partita di questa sesta giornata di campionato, scendono in campo alle ore 18:00, Inter e Torino. Dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia, in extremis grazie a Raspadori, alle ore 18:00 ci sarà lo scontro tra Inter e Torino. Partiamo dalle ufficiali dei Nerazzurri: che schierano dalla porta Samir Handanovic, ritorna titolare al posto di Onana. In difesa riposa Bastoni, al suo posto spazio a Di Marco con De Vrij e Skriniar a completare il reparto. In mediana agiranno Barella, Brozovic e Hakan Calhanoglu, supportati sulle fascie da Darmian e Denzel Dumfries, che a sorpresa va titolare. Ci sono davanti, in attacco, sia Dzeko che Lautaro Martinez, battuta la concorrenza di Joaquin Correa. Nei Granata, Juric ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Seconda partita di questa sesta giornata di campionato, scendono in campo alle ore 18:00,. Dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia, in extremis grazie a Raspadori, alle ore 18:00 ci sarà lo scontro tra. Partiamo dalledei Nerazzurri: che schierano dalla porta Samir Handanovic, ritorna titolare al posto di Onana. In difesa riposa Bastoni, al suo posto spazio a Di Marco con De Vrij e Skriniar a completare il reparto. In mediana agiranno Barella, Brozovic e Hakan Calhanoglu, supportati sulle fascie da Darmian e Denzel Dumfries, che a sorpresa va titolare. Cidavanti, in attacco, siache Lautaro Martinez, battuta la concorrenza di Joaquin Correa. Nei Granata, Juric ...

