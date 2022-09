Chiesa sempre più fuori dai giochi: ecco chi può essere il suo sostituto (Di sabato 10 settembre 2022) Federico Chiesa è ormai prossimo al rientro, ma le sue condizioni preoccupano sempre di più e la Juve sembra correre ai ripari per il futuro. La Juventus ha assolutamente bisogno di poter migliorare sempre di più la propria squadra in modo tale da lottare per grandi traguardi, con i bianconeri che non sanno ancora quando potrà essere il rientro di Chiesa, un giocatore che dovrà anche rientrare in forma il prima possibile. LaPresseL’inizio di stagione non è stato sicuramente dei migliori da parte della Juventus, con una serie di risultati davvero molto negativi che si sono completati con la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain. Sono stati anche tantissimi gli infortuni che hanno colpito la rosa di Massimiliano Allegri in questa prima parte di annata, con l’assenza di Federico ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 settembre 2022) Federicoè ormai prossimo al rientro, ma le sue condizioni preoccupanodi più e la Juve sembra correre ai ripari per il futuro. La Juventus ha assolutamente bisogno di poter miglioraredi più la propria squadra in modo tale da lottare per grandi traguardi, con i bianconeri che non sanno ancora quando potràil rientro di, un giocatore che dovrà anche rientrare in forma il prima possibile. LaPresseL’inizio di stagione non è stato sicuramente dei migliori da parte della Juventus, con una serie di risultati davvero molto negativi che si sono completati con la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain. Sono stati anche tantissimi gli infortuni che hanno colpito la rosa di Massimiliano Allegri in questa prima parte di annata, con l’assenza di Federico ...

romeoagresti : #Allegri: 'Spero di avere Chiesa prima della sosta Mondiale e, come ho sempre detto, penso che sarà al 100 per cento a gennaio'. - _Carabinieri_ : 40 anni non hanno scalfito l'importanza del Gen. dalla Chiesa nell'avere innovato il metodo investigativo e preserv… - vanda235 : RT @InvernizziCarlo: @FrancisJUnder12 Cmq Brozovic è la conferma di come in una rosa ci sono dei singoli che non sono assolutamente sostitu… - pol2187 : @Fede_Spera86 @giuventinaa_ @RubertiSimone @ocram_5 Solo allegri ha le scuse sempre e cmq... Poi se secondo te Chie… - InvernizziCarlo : @FrancisJUnder12 Cmq Brozovic è la conferma di come in una rosa ci sono dei singoli che non sono assolutamente sost… -