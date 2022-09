Alvino: “Napoli in campo con lo Speziapool. Dallo stadio mi arriva una notizia incresciosa” (Di sabato 10 settembre 2022) Carlo Alvino parla a Radio Kiss Kiss Napoli della sfida tra Napoli e Spezia sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Il giornalista all’emittente ufficiale del club azzurro dice: “Bisogna stare molto attenti alla squadra di Gotti. Praticamente il Napoli andrà in campo con lo Speziapool, perché quando i bianconeri arrivano al Maradona si trasformano e diventano una sorta di mini Liverpool. Quindi bisognerà fare grandissima attenzione”. Le parole di Alvino trovano conforto nelle statistiche, visto che negli unici due confronti in Serie A lo Spezia ha sempre vinto in trasferta a Napoli. Spalletti ha comunque dovuto fare un po’ di turnover con Ndombele in campo ma anche con Raspadori al posto dell’infortunato ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022) Carloparla a Radio Kiss Kissdella sfida trae Spezia sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Il giornalista all’emittente ufficiale del club azzurro dice: “Bisogna stare molto attenti alla squadra di Gotti. Praticamente ilandrà incon lo, perché quando i bianconerino al Maradona si trasformano e diventano una sorta di mini Liverpool. Quindi bisognerà fare grandissima attenzione”. Le parole ditrovano conforto nelle statistiche, visto che negli unici due confronti in Serie A lo Spezia ha sempre vinto in trasferta a. Spalletti ha comunque dovuto fare un po’ di turnover con Ndombele inma anche con Raspadori al posto dell’infortunato ...

