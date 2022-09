Whatsapp, spunta una modifica nella sezione Privacy: che cos’è stato cambiato (quasi di nascosto)? (Di venerdì 9 settembre 2022) Anche oggi vi raccontiamo di una novità introdotta in Whatsapp, l’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg, la più utilizzata al mondo in quanto a messaggistica istantanea. Whatsapp, 8/9/2022 – Computermagazine.itA scoprirlo, come non poteva essere altrimenti, sono stati i ragazzi di Wabetainfo, sito specializzato nell’analizzare il codice beta delle varie versioni di Whatsapp, carpendo appunto eventuali novità, modifiche e aggiornamenti. Nel dettaglio, la nuova riguarda la versione beta 2.22.20.4 per Android, e come riporta Wabetainfo “Whatsapp sta lavorando per spostare la sezione Privacy nella schermata delle impostazioni principali, per un futuro aggiornamento”. Pochi giorni fa gli stessi “analizzatori” avevano scovato nella versione beta per ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Anche oggi vi raccontiamo di una novità introdotta in, l’applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg, la più utilizzata al mondo in quanto a messaggistica istantanea., 8/9/2022 – Computermagazine.itA scoprirlo, come non poteva essere altrimenti, sono stati i ragazzi di Wabetainfo, sito specializzato nell’analizzare il codice beta delle varie versioni di, carpendo appunto eventuali novità, modifiche e aggiornamenti. Nel dettaglio, la nuova riguarda la versione beta 2.22.20.4 per Android, e come riporta Wabetainfo “sta lavorando per spostare laschermata delle impostazioni principali, per un futuro aggiornamento”. Pochi giorni fa gli stessi “analizzatori” avevano scovatoversione beta per ...

