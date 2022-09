Vuelta a España 2022 in tv oggi | orari 9 settembre | programma | tv | streaming Eurosport

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Laè sempre più vicina alla sua conclusione. Ci sono tre tappe tra Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) e il suo primo trionfo in un Grande Giro; quest’si parte e si arriva a Talavera de la Reina, con un percorso di 138,3 chilometri che dovrebbe esclusivamente fare da ‘riscaldamento’ in vista del tappone di sabato, ma ciò non vuol dire che non potrà esserci qualche imboscata. Solo due le difficoltà altimetriche previste sul percorso, anzi una ripetuta: infatti il gruppo passerà entrambe le volte sul Puerto del Pielago, salita di 9,3 chilometri al 5,6% di pendenza media. Attenzione anche alle discese successive, dove potremmo trovare qualche coraggioso che potrebbe tentare la sortita. La diciannovesima tappa dellasi ...