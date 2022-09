Uomini e Donne 2022 | anticipazioni prime puntate | Riccardo e Ida | lo scontro in studio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ne sono successe di tutti i colori nell’ultima puntata di, andata in onda ieri pomeriggio. La porte dello show si sono aperte subito con un accesissimotra Tina Cipollari e Pinuccia. Una volta finito questo ennesimo botta e risposta Maria De Filippi ha chiamato al centro dellola dama di origini bresciane e il nuovo cavaliere con cui è uscita in questi giorni. Per lei è arrivato anche un nuovo pretendente. Leggi anche: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventano genitori: è nato RomeoGuarnieri si scontra con un nuovo cavaliere La fanpage instagramclassicoeover ha rivelato che c’è stato anche unotra l’ex di Ida Platano e il nuovo cavaliere che è venuto appositamente in ...