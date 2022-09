Un commosso Re Carlo III al suo primo discorso: “Mia madre fonte di ispirazione, conto su Camilla” (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli occhi lucidi di Re Carlo fanno trasparire le sue emozioni. Non ci sono lacrime, per un anglosassone è quasi impossibile pensare che in pubblico accada. Ma ci sono gli occhi lucidi di un figlio devoto che saluta la sua mamma in un discorso importante, il primo alla nazione. Parla da Re, Re Carlo III a meno di 24 ore dalla morte della Regina Elisabetta. Spiega che cosa succederà adesso, quello che sarà il suo Regno, spende bellissime parole per la Regina, sua unica fonte di ispirazione. E poi ringrazia Camilla e spiega che si affiderà a lei e al suo amore, che sarà al suo fianco in questo nuovo ruolo. Parla di William e Kate e li nomina duchi di Cornovaglia e principe e principessa del Galles ( Kate prenderà quindi il posto di Lady Diana). Un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli occhi lucidi di Refanno trasparire le sue emozioni. Non ci sono lacrime, per un anglosassone è quasi impossibile pensare che in pubblico accada. Ma ci sono gli occhi lucidi di un figlio devoto che saluta la sua mamma in unimportante, ilalla nazione. Parla da Re, ReIII a meno di 24 ore dalla morte della Regina Elisabetta. Spiega che cosa succederà adesso, quello che sarà il suo Regno, spende bellissime parole per la Regina, sua unicadi. E poi ringraziae spiega che si affiderà a lei e al suo amore, che sarà al suo fianco in questo nuovo ruolo. Parla di William e Kate e li nomina duchi di Cornovaglia e principe e principessa del Galles ( Kate prenderà quindi il posto di Lady Diana). Un ...

VScanuforever : Devo dire che con mia sorpresa il discorso di Carlo mi è piaciuto ??semplice chiaro sinceramente commosso mi ha fatt… - anxietygirl88 : Per quanto non sia una sua fan, ma a me ha fatto tenerezza il discorso di Carlo, era obiettivamente commosso perché… - nonnonannni : Re Carlo molto commosso o molto preoccupato? Dubbio legittimo scusate #KingCharles - RebeccaChiadini : Non nutrivo simpatia per Elisabetta e non ne nutro per Carlo, però il suo discorso, lui, commosso, mi hanno fatto tenerezza #KingCharles - elenaseveri : Re Carlo III commosso in chiusura discorso, nel ricordo di sua madre ?? -