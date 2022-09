Tutela dei boschi, due uomini arrestati per furto di legna (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Benevento, in un’operazione volta alla Tutela dei boschi, coadiuvati dalle Stazioni Carabinieri Forestale di Cerreto Sannita e Benevento, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, posti agli arresti domiciliari, prima del rito per direttissima da parte dell’ Autorità Giudiziaria (svoltosi nella giornata di ieri con la convalida dell’arresto e la rimessa in libertà dei soggetti) in quanto responsabili di furto aggravato di legna di faggio, in area demaniale nell’ambito del territorio del Parco Regionale del Matese, tra l’altro zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Un terzo soggetto è stato denunciato in stato di libertà. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Benevento, in un’operazione volta alladei, coadiuvati dalle Stazioni Carabinieri Forestale di Cerreto Sannita e Benevento, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto in flagranza di reato due, posti agli arresti domiciliari, prima del rito per direttissima da parte dell’ Autorità Giudiziaria (svoltosi nella giornata di ieri con la convalida dell’arresto e la rimessa in libertà dei soggetti) in quanto responsabili diaggravato didi faggio, in area demaniale nell’ambito del territorio del Parco Regionale del Matese, tra l’altro zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Un terzo soggetto è stato denunciato in stato di libertà. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ...

