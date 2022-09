Traffico Roma del 09-09-2022 ore 18:30 (Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana remondi al sud della capitale sull’autosole code per incidente tra diramazione di Roma Sud Valmontone in direzione di Napoli mentre per lavori restano sulla Cassia Veientana all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni si sta in fila per Traffico e lavori anche sulla Cassia in uscita dalla città 3 via dei Due Ponti e la Giustiniana sempre per lavori Ci sono cose su via del raccordo anulare Castel di Decima nelle due direzioni Traffico e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino La Romanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia e Salaria tra nome e la 24 Roma Teramo code anche sul teatro Urbano della A24 Roma-teramo uscita dalla città dalla tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi al sud della capitale sull’autosole code per incidente tra diramazione diSud Valmontone in direzione di Napoli mentre per lavori restano sulla Cassia Veientana all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni si sta in fila pere lavori anche sulla Cassia in uscita dalla città 3 via dei Due Ponti e la Giustiniana sempre per lavori Ci sono cose su via del raccordo anulare Castel di Decima nelle due direzionie code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia e Salaria tra nome e la 24Teramo code anche sul teatro Urbano della A24-teramo uscita dalla città dalla tangenziale ...

VAIstradeanas : 18:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - muoversintoscan : ??In #A1 coda per traffico tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa nord e Firenze Scandicci verso Roma #viabiliTOS - LuceverdeRoma : ??? #Autostrade #traffico - A1 Roma-Napoli ?????? Code a tratti tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone > Napoli #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su: via Ardeatina, tra via della Cecchignola e Castel di Leva; via delle Capannel… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso: sulla Colombo, tra via di Mezzocammino e via di Acilia-Axa; sul lungotevere, tra… -