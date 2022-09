Tiro a volo, Europei 2022: Diana Bacosi in semifinale, Chiara Cainero e Martina Bartolomei eliminate allo shoot-off (Di venerdì 9 settembre 2022) Proseguono gli Europei senior di Tiro a volo, in programma a Larnaca, Cipro: oggi, venerdì 9 settembre, le gare dello skeet che nel pomeriggio assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 4 i pass in palio, 2 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si è proseguiti dunque con lo skeet femminile e ci sono buone notizie per i colori azzurri: dopo i 125 piattelli delle qualificazioni ed il successivo shoot-off tra le tiratrici italiane Diana Bacosi approda alle semifinali delle 13.30, mentre Chiara Cainero e Martina Bartolomei escono agli spareggi per l’ottavo posto. A chiudere le qualificazioni in testa con 119/125 è la tedesca Nadine ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Proseguono glisenior di, in programma a Larnaca, Cipro: oggi, venerdì 9 settembre, le gare dello skeet che nel pomeriggio assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli continentali, le prime carte olimpiche. Saranno in tutto 4 i pass in palio, 2 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Si è proseguiti dunque con lo skeet femminile e ci sono buone notizie per i colori azzurri: dopo i 125 piattelli delle qualificazioni ed il successivo-off tra le tiratrici italianeapproda alle semifinali delle 13.30, mentreescono agli spareggi per l’ottavo posto. A chiudere le qualificazioni in testa con 119/125 è la tedesca Nadine ...

