Tardelli | “Kvara mi ricorda un grande giocatore | se lo dico mi prendete per pazzo”

Tutto Napoli

"Mai visto un Napoli così perfetto, determinato e convinto delle proprie responsabilità". A sottolinearlo, dalle colonne de La Stampa, è Marco Tardelli. Su La Stampa Marco scrive del Napoli. Non cita Best ma a lui pensa quando parla di Kvaratskhelia: "mi ricorda un irlandese del nord". Tardelli: "Kvara mi ricorda un grandissimo giocatore, se lo dico mi prendete per pazzo".