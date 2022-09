Se il problema da far presente in Rai, per Fratelli d’Italia, è il personaggio di Peppa Pig con due mamme (Di venerdì 9 settembre 2022) La campagna elettorale italiana rimane in secondo piano, da ieri, per via della morte della regina Elisabetta. Una dipartita che, ne abbiamo parlato questa mattina, sta monopolizzando l’attenzione dei media oscurando gli interventi dei politici. Una delle uscite che ha fatto più discutere nell’ultima giornata è stata quella di Fratelli d’Italia su Peppa Pig, in particolare le parole di Federico Mollicone – responsabile cultura per il partito e candidato per la Camera dei Deputati in un collegio plurinominale nel Lazio – che chiede alla Rai di non trasmettere una specifica puntata del cartone, quella in cui un personaggio (il compagno di classe di Peppa, Penny Polar Bear) ha due mamme. L’omofobia di Fratelli d’Italia si manifesta in tutta la sua ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 settembre 2022) La campagna elettorale italiana rimane in secondo piano, da ieri, per via della morte della regina Elisabetta. Una dipartita che, ne abbiamo parlato questa mattina, sta monopolizzando l’attenzione dei media oscurando gli interventi dei politici. Una delle uscite che ha fatto più discutere nell’ultima giornata è stata quella disuPig, in particolare le parole di Federico Mollicone – responsabile cultura per il partito e candidato per la Camera dei Deputati in un collegio plurinominale nel Lazio – che chiede alla Rai di non trasmettere una specifica puntata del cartone, quella in cui un(il compagno di classe di, Penny Polar Bear) ha due. L’omofobia disi manifesta in tutta la sua ...

