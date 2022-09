(Di venerdì 9 settembre 2022) Due dei quattrodellantus identificati e arrestati per atti razzisti sugli spalti del Parco dei Principi compariranno presto davanti al tribunale penale di. A riportare la notizia ...

Norcopius : RT @CorSport: 'Saluti nazisti e versi da scimmia: due tifosi #Juve a processo a #Parigi' ?? - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: 'Saluti nazisti e versi da scimmia: due tifosi #Juve a processo a Parigi': Secondo quanto riporta Le Parisien, i due s… - ZonaBianconeri : RT @CorSport: 'Saluti nazisti e versi da scimmia: due tifosi #Juve a processo a #Parigi' ?? - CorSport : 'Saluti nazisti e versi da scimmia: due tifosi #Juve a processo a #Parigi' ?? - sportli26181512 : 'Saluti nazisti e versi da scimmia: due tifosi #Juve a processo a Parigi': Secondo quanto riporta Le Parisien, i du… -

Due dei quattro tifosi della Juventus identificati e arrestati per atti razzisti sugli spalti del Parco dei Principi compariranno presto davanti al tribunale penale di Parigi . A riportare la notizia ..., insulti razzisti e alla fine quattro fermi e una denuncia. È andata così la serata per alcuni sostenitori della Juventus, ieri al Parco dei Principi, durante la partita di Champions ...Secondo quanto riporta Le Parisien, i due sostenitori fanno parte dei quattro arrestati dopo la partita di Champions per atti razzisti al Parco dei Principi ...Anche Silvio Berlusconi si unisce ai leader politici che hanno salutato la regina Elisabetta II a seguito della sua morte l'8 settembre ...