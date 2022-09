Paradiso delle signore: arriva il matrimonio tanto atteso (Di venerdì 9 settembre 2022) Scopriamo insieme che cosa succede durante l’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera storica della Rai. Anche oggi, 9 settembre, abbiamo modo di vedere l’ultima puntate del Paradiso delle signore, che ci farà da tramite con la prima puntata che vedremo lunedì della nuovissima stagione della soap opera, ovvero la settima. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 settembre 2022) Scopriamo insieme che cosa succede durante l’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera storica della Rai. Anche oggi, 9 settembre, abbiamo modo di vedere l’ultima puntate del, che ci farà da tramite con la prima puntata che vedremo lunedì della nuovissima stagione della soap opera, ovvero la settima. L'articolo proviene da Leggilo.org.

AstroSamantha : Riconoscete tra le nuvole quell’ arcipelago nel Pacifico? Si tratta delle Isole Salomone nel Sud del Pacifico. Un p… - ichicchidi : RT @antonio_randino: Le ultime parole di sr. Maria De Coppi, uccisa ieri in Mozambico: «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendi… - Silvia15673766 : RT @antonio_randino: Le ultime parole di sr. Maria De Coppi, uccisa ieri in Mozambico: «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendi… - maddavvvero : RT @antonio_randino: Le ultime parole di sr. Maria De Coppi, uccisa ieri in Mozambico: «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendi… - Laura130535231 : RT @antonio_randino: Le ultime parole di sr. Maria De Coppi, uccisa ieri in Mozambico: «Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno incendi… -