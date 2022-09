Nuovo vagito di Speranza contro la Meloni | accusata di flirtare con i no vax | “Troppe ambiguità”

(Di venerdì 9 settembre 2022) Nella colorata squadra del tiro al bersagliola pericolosa Giorgiac’è anche lui. Roberto, l’intoccabile ma fragile ministro della Sanità, sempre in piedi dal Conte 1. Contestatissimo ministro del governo dell’avvocato del popolo e di Draghi. Che oggi sferra unattacco velenoso alla leader di FdIdicon i no vax. Vaccini,si scatenalaSul tema vaccini anti-Covid “ho chiesto un confronto pubblico a Giorgia. Che spesso ha toni che somigliano a quelli delle invettive dei no vax. Io penso che serva dire al Paese come stanno le cose, perché il Paese deve scegliere, le persone devono sapere come stanno le cose su un tema così decisivo”. ...

Agenzia ANSA

Dopo aver visto la stella che sta infastidendo gli scienziati , unstudio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters ci offre importanti informazioni in ...che questa specie di "" ...Le due condizioni ora viste sono oggi negate e per questo motivo questo miolibro, come i ... Il problema del cominciamento è fondamentale in filosofia: se nel suo primola filosofia si ... Ascoltato il vagito di una stella neonata - Scienza & Tecnica Una nuova ricerca prova a far luce sulla formazione delle stelle agli albori dell'Universo. Ecco cosa potrebbe contribuire alla loro crescita.Un soffio di gas, che si muove a oltre 54.000 chilometri orari, è il vagito di una stella neonata individuato nella Piccola Nube di Magellano grazie al telescopio Alma (Atacama Large Millimeter/submil ...