LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi quarta! Lodde e Cassandro in semifinale, Italia a caccia dei pass olimpici! (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:10 Sbaglia anche Messerschimdt, questi errori sarebbero dovuti arrivare prima. 15:09 Arriva adesso l’errore di Bartekova. 15:07 NOOOOOOOO! Bacosi viene eliminata nonostante un eccellente 19/20 a causa del punteggio più basso ottenuto in semifinale. 15:06 Bacosi fa 19 su 20, ma rischia l’eliminazione. 15:04 Finale di altissimo LIVEllo, ultima sessione e poi ci sarà il primo taglio. 15:02 Ancora pulita Bacosi, l’azzurra ha bisogno dell’errore di qualche avversaria però. 15:00 4 su 4 per Bacosi, che resta incollata a Bartekova e Hill! 14:58 Purtroppo arriva il primo errore anche per Bacosi, l’unica pulita al momento è Messerschmidt. 14:57 Hill sbaglia sul sesto piattello. 14:56 4 SU 4 PER ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:10 Sbaglia anche Messerschimdt, questi errori sarebbero dovuti arrivare prima. 15:09 Arriva adesso l’errore di Bartekova. 15:07 NOOOOOOOO!viene eliminata nonostante un eccellente 19/20 a causa del punteggio più basso ottenuto in. 15:06fa 19 su 20, ma rischia l’eliminazione. 15:04 Finale di altissimollo, ultima sessione e poi ci sarà il primo taglio. 15:02 Ancora pulita, l’azzurra ha bisogno dell’errore di qualche avversaria però. 15:00 4 su 4 per, che resta incollata a Bartekova e Hill! 14:58 Purtroppo arriva il primo errore anche per, l’unica pulita al momento è Messerschmidt. 14:57 Hill sbaglia sul sesto piattello. 14:56 4 SU 4 PER ...

