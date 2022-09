Juve, il bilancio migliora nel 22/23 ma resta il rosso (Di venerdì 9 settembre 2022) bilancio in miglioramento nella stagione 2022/23 per la Juventus rispetto alla perdita stimata in circa 250 milioni nel 2021/22, ma ancora in rosso. Lo spiega Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza del club bianconero, nella relazione semestrale al 30 giugno 2022, analizzando la situazione della società. “I risultati e il flusso di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 settembre 2022)inmento nella stagione 2022/23 per lantus rispetto alla perdita stimata in circa 250 milioni nel 2021/22, ma ancora in. Lo spiega Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza del club bianconero, nella relazione semestrale al 30 giugno 2022, analizzando la situazione della società. “I risultati e il flusso di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

