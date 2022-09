Infortunio Osimhen? Fuori 3 o 4 settimane, ma (Di venerdì 9 settembre 2022) De Nicola: “Osimhen? Fuori 4 settimane, ma se seguito bene…” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il dottor Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli “Lesione di secondo grado per Osimhen? Un primo grado è qualcosa di più di uno stiramento, di secondo grado è qualcosa di un po’ più importante. Ha fatto benissimo ad uscire dal campo altrimenti avrebbe peggiorato la situazione. Tempi di recupero? La saggezza dice quattro settimane, ma se seguito bene, l’ultima settimana lo si fa anche allenare con i compagni, quasi al massimo della forma. Si allenerà con il gruppo, ma sempre gradualmente, dipende poi dalla muscolatura. Il fatto che sia magro, dovrebbe essere un fatto positivo. Possibile rientro contro la Cremonese. Sicuramente un mesetto se ne ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) De Nicola: “, ma se seguito bene…” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il dottor Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli “Lesione di secondo grado per? Un primo grado è qualcosa di più di uno stiramento, di secondo grado è qualcosa di un po’ più importante. Ha fatto benissimo ad uscire dal campo altrimenti avrebbe peggiorato la situazione. Tempi di recupero? La saggezza dice quattro, ma se seguito bene, l’ultima settimana lo si fa anche allenare con i compagni, quasi al massimo della forma. Si allenerà con il gruppo, ma sempre gradualmente, dipende poi dalla muscolatura. Il fatto che sia magro, dovrebbe essere un fatto positivo. Possibile rientro contro la Cremonese. Sicuramente un mesetto se ne ...

