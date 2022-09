Il testamento della Regina è l’ultimo tiro mancino di Sua Maestà per Harry, il nipote ribelle (Di venerdì 9 settembre 2022) Il testamento lasciato dalla Regina Elisabetta II è l’ennesima beffa a suo nipote, il Principe Harry. Ma scopriamo insieme i dettagli. Ieri sera è venuta a mancare la Regina Elisabetta II. Una morte la sua abbastanza improvvisa, anche se erano già note da un po’ le sue precarie condizioni di salute. Foto da @royalty.crown Un regno il suo durato per ben 70 anni. Infatti a Giugno è stato festeggiato il Giubileo di Platino in onore di questo fantastico traguardo, mai raggiunto prima da nessun monarca inglese. Nelle ultime ore però, mentre Buckingham Palace è alle prese con i preparativi per il funerale, sono trapelate alcune informazioni sul sul testamento che Elisabetta ha lasciato. Quest’ultimo però ha lascito a bocca aperta i media, i sudditi, ma soprattutto la Royal Family. Un ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 9 settembre 2022) Illasciato dallaElisabetta II è l’ennesima beffa a suo, il Principe. Ma scopriamo insieme i dettagli. Ieri sera è venuta a mancare laElisabetta II. Una morte la sua abbastanza improvvisa, anche se erano già note da un po’ le sue precarie condizioni di salute. Foto da @royalty.crown Un regno il suo durato per ben 70 anni. Infatti a Giugno è stato festeggiato il Giubileo di Platino in onore di questo fantastico traguardo, mai raggiunto prima da nessun monarca inglese. Nelle ultime ore però, mentre Buckingham Palace è alle prese con i preparativi per il funerale, sono trapelate alcune informazioni sul sulche Elisabetta ha lasciato. Quest’ultimo però ha lascito a bocca aperta i media, i sudditi, ma soprattutto la Royal Family. Un ...

