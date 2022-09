Highlights Jabeur-Garcia | semifinale US Open 2022 VIDEO

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ilcon glidel match tra Onse Caroline, valido comedel tabellone femminile degli US. Sul cemento newyorkese va in scena un match senza storia in cui la tunisina si impone in due set in poco più di un’ora di gioco con il risultato di 6-1 6-3. Perfetta in risposta, la numero 5 al mondo non ha problemi a battere la resistenza della francese, guadagnandosi l’accesso alla finale dove sfiderà Iga Swiatek. Ecco quindi i migliori punti del match. SportFace.

oktennis : Ons #Jabeur supera Kudermetova e trova #Tomljanovic. Caroline #Garcia non si ferma più, ai quarti affronterà #Gauff… -

Eurosport IT

...anche due finaliste Slam di quest'anno come la statunitense Cori Gauff e la tunisina Ons. ... news, aggiornamenti, approfondimenti edper tutto l'arco della settimana. COPERTURA TV ...Il video con glidi Rybakina -3 - 6 6 - 2 6 - 2 , incontro valido per la finale femminile del torneo di Wimbledon 2022 . La tunisina illude per un set ma poi crolla sotto i colpi della ventireenne ... Garcia - Jabeur - US Open Highlights - Tennis video Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...On Thursday, the women's semifinals were contested at the U.S. Open, as Iga Swiatek, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka and Caroline Garcia vowed to move one step away from earning a grand slam title. Below, ...