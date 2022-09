Formula 1, un minuto di silenzio a Monza per la Regina Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II , scomparsa l'8 settembre all'età di 96 anni, ha scosso anche la F1 che ha deciso di tributarle un minuto di rispetto, prima dell'inizio del primo turno di prove ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte dellaII , scomparsa l'8 settembre all'età di 96 anni, ha scosso anche la F1 che ha deciso di tributarle undi rispetto, prima dell'inizio del primo turno di prove ...

Marylena_88 : RT @sportface2016: Lo sport britannico si ferma per la morte della #QueenElizabeth; un minuto di silenzio in #F1 - sportface2016 : Lo sport britannico si ferma per la morte della #QueenElizabeth; un minuto di silenzio in #F1 - FormulaPassion : Morte Regina Elisabetta, minuto di raccoglimento in F1 a Monza -