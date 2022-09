Ferito durante una rapina in casa, muore in ospedale (Di venerdì 9 settembre 2022) E' deceduto in ospedale a Catania l'avvocato 83enne che nella notte tra il 4 e il 5 settebre scorso subì una rapina nella sua abitazione di campagna, a Castel di Judica. Era stato trovato gravemente Ferito con un colpo alla... Leggi su today (Di venerdì 9 settembre 2022) E' deceduto ina Catania l'avvocato 83enne che nella notte tra il 4 e il 5 settebre scorso subì unanella sua abitazione di campagna, a Castel di Judica. Era stato trovato gravementecon un colpo alla...

gattolupus : RT @ImolaOggi: ??Ferito alla testa durante una rapina in casa, muore avvocato di 83 anni - telodogratis : Ferito durante una rapina in casa, muore in ospedale - marisa_s_43 : RT @ImolaOggi: ??Ferito alla testa durante una rapina in casa, muore avvocato di 83 anni - IMoresi : RT @ImolaOggi: ??Ferito alla testa durante una rapina in casa, muore avvocato di 83 anni - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: ??Ferito alla testa durante una rapina in casa, muore avvocato di 83 anni -