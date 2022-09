Federica Pellegrini a poche settimane dal matrimonio rivela | “Non vedo l’ora di essere mamma!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 9 settembre 2022) Convolata a nozze col suo Matteo Giunta lo scorso 27 agosto, la campionessa di nuotosi è lungamente raccontata nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ndo tanti aspetti curiosi del suo carattere. Impossibile non parlare di quello che è diventato suo marito: Per due anni, è stato il mio preparatore atletico, poi, è diventato l’allenatore effettivo e, negli ultimi quattro anni, siamo stati insieme, abbiamo convissuto. Nella mia testa, l’abito bianco c’è sempre stato. Però, crescendo, capisci anche che potrebbe non arrivare. A un certo punto, mi ero detta che, se non avessi trovato la persona giusta, quella del “per sempre”, non ci sarei stata male. Matteo è il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene. Sia nello sport sia nella vita, lui sa come ...