F1 | la Ferrari può credere nella pole e nella vittoria a Monza? All-in su questa gara | Verstappen partirà indietro

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022)grande protagonista nel venerdì di. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno troneggiatoclassifica dei tempi in entrambe le sessioni di prove libere, poichéFP1 il monegasco e lo spagnolo si sono attestati rispettivamente in prima e seconda posizione. L’esito della FP2 è stato affine, in quanto l’iberico è risultato il più rapido in assoluto, mentre il compagno di squadra ha firmato il terzo crono. Alla luce di queste prestazioni, è lecito domandarsi se la Scuderia di Maranello possa ambire a restare davanti a tutti anche sabato e domenica. Andiamo con ordine e partiamo dalle qualifiche. Inutile usare giri di parole, sarebbe clamoroso non vedere Leclerc partire dallaposition, sia essa ottenuta in maniera reale o di rimbalzo. Bisogna infatti ...