Elisabetta II è morta | Carlo è il nuovo Re Megan Markle esclusa dal lutto mentre Kate

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - Lajibolala2313 : RT @grande_flagello: La Regina Elisabetta è morta. L'annuncio su BBC 1 #reginaelisabetta #QueenElizabeth - caroteeena : RT @xxspacesx: Raffaella Carrà è morta. Piero Angela è morto. La regina Elisabetta è morta. Berlusconi è ancora vivo. -

- - > Reuters . Londra e il mondo piangono l'ultima sovrana.II ègiovedì 8 settembre a 96 anni a Balmoral, in Scozia. Tra 10 giorni i funerali di Stato: dovrebbero tenersi lunedì 19 settembre all'abbazia di Westminster. Il periodo di lutto ...La diretta Ore 10.34 - Il principe Harry ha lasciato il castello di Balmoral, dove ieri èla nonna, la reginaII. Lo riferisce la Bbc. Ieri la moglie Meghan non ha accompagnato Harry.Dopo la morte della Regina Elisabetta, ecco che i titoli reali della famiglia subiscono dei cambiamenti. Il principe William e la consorte Kate Middleton da oggi saranno chiamati rispettivamente Duca ...Migliaia di persone radunate di fronte Buckingham per l'ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Una volta appresa la notizia della morte, gli inglesi si sono dati appuntamento sotto il palazzo reale per ...