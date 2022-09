Elisabetta: Hamilton, 'Era un simbolo di speranza per tanti' (Di venerdì 9 settembre 2022) Monza, 9 set. (Adnkronos) - Il sette volte campione del mondo di Formula 1 il pilota britannico Lewis Hamilton ha voluto ricordare la regina Elisabetta II scomparsa ieri all'età di 86 anni, definendola un leader "stimolante e iconico". "Dalla triste notizia di ieri, ho riflettuto sulla sua incredibile vita. Era un simbolo di speranza per tanti e ha servito il suo Paese con dignità, dedizione e gentilezza", ha detto. "Era davvero come nessun altro e sono grato di aver vissuto durante il suo tempo. La sua eredità durerà a lungo e la sua scomparsa sarà profondamente sentita", ha aggiunto il pilota della Mercedes. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Monza, 9 set. (Adnkronos) - Il sette volte campione del mondo di Formula 1 il pilota britannico Lewisha voluto ricordare la reginaII scomparsa ieri all'età di 86 anni, definendola un leader "stimolante e iconico". "Dalla triste notizia di ieri, ho riflettuto sulla sua incredibile vita. Era undipere ha servito il suo Paese con dignità, dedizione e gentilezza", ha detto. "Era davvero come nessun altro e sono grato di aver vissuto durante il suo tempo. La sua eredità durerà a lungo e la sua scomparsa sarà profondamente sentita", ha aggiunto il pilota della Mercedes.

