Elisabetta | Berlusconi | “Figura di riferimento per il mondo intero”

(Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – “Con la ReginaII scompare unadinon solo per il Regno Unito ma per il. Fin da quando, ancora ragazza, rimase con la famiglia reale a Londra, a fianco del suo popolo, sfidando le bombe di Hitler, e si impegnò nello sforzo bellico contro in nazismo, il nome diha rappresentato un grande simbolo della Democrazia e della libertà”. Lo afferma Silvio, secondo cuiha “attraversato con estrema dignità la storia contemporanea, da Winston Churchill a Liz Truss, svolgendo sempre un ruolo attivo e importante pur nel rigoroso rispetto della neutralità politica della Monarchia. Ha rappresentato al meglio le virtù del suo grande Paese”. E conclude: “Ricordo con commozione gli ...

berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - pietroraffa : Pres. del Consiglio italiani durante il regno di Elisabetta II: De Gasperi Pella Fanfani Scelba Segni Zoli Tambron… - berlusconi : Il mio ricordo in Tv di Elisabetta II. Una grande Sovrana, che ha rappresentato al meglio le virtù del suo grande P… - francizerella_ : RT @xxspacesx: Raffaella Carrà è morta. Piero Angela è morto. La regina Elisabetta è morta. Berlusconi è ancora vivo. - swifturniolo : RT @xxspacesx: Raffaella Carrà è morta. Piero Angela è morto. La regina Elisabetta è morta. Berlusconi è ancora vivo. -

: ', simbolo di democrazia e di libertà'. Meloni, che è anche presidente dei Conservatori europei, dove prima in Europa erano i Tories: 'Sua Maestà la ReginaII, una ......con i figli avuti dalla storia d'amore con Pier Silvio. I due stanno insieme da venti anni, sono molto innamorati e complici, l'uno è il supporto dell'altro. ADDIO ALLA REGINA. -...ROMA - "Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero. Fin da quando, ancora ragazza, ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la regina Elisabetta definendola una "figura di eccezionale rilievo ed"esempio di dedizione". Si è unito al cordoglio ufficiale anche il premie ...