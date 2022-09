È morto anche Cristian Maccarone, il secondo dei tre ragazzi precipitati da una montagna in Canton Ticino (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha lottato per 5 giorni in condizioni gravissime, ricoverato in ospedale a Lugano, ma oggi anche Cristian Maccarone, il ragazzino di 14 anni che il 4 settembre era precipitato in montagna durante una gita a Blenio, in Canton Ticino, non ce l’ha fatta. È lui la seconda vittima dell’incidente che ha tolto la vita per primo a Karim Darim, scivolato e precipitato da un dirupo morendo sul colpo. Un terzo ragazzo, un 14enne svizzero di Mendrisio che non faceva parte del gruppo e che ha cercato di soccorrerli, precipitando a sua volta, si trova ancora in condizioni gravi. A dare notizia del secondo decesso è stata la polizia Cantonale svizzera comunicando che il 14enne di Induno Olona (Varese), “una delle vittime dell’infortunio avvenuto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha lottato per 5 giorni in condizioni gravissime, ricoverato in ospedale a Lugano, ma oggi, ilno di 14 anni che il 4 settembre era precipitato indurante una gita a Blenio, in, non ce l’ha fatta. È lui la seconda vittima dell’incidente che ha tolto la vita per primo a Karim Darim, scivolato e precipitato da un dirupo morendo sul colpo. Un terzo ragazzo, un 14enne svizzero di Mendrisio che non faceva parte del gruppo e che ha cercato di soccorrerli, precipitando a sua volta, si trova ancora in condizioni gravi. A dare notizia deldecesso è stata la poliziaale svizzera comunicando che il 14enne di Induno Olona (Varese), “una delle vittime dell’infortunio avvenuto il ...

