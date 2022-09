Drusilla Foer e lo scivolone sulla regina Elisabetta: “Ci sono donne che fanno un lavoro da uomini meglio degli uomini” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Bye Bye Betty. Una regina è tale quando è un esempio. Brava, ci sono donne che fanno un lavoro da uomini meglio degli uomini. Con la forza e la fragilità”. L’attrice e presentatrice Drusilla Foer ha voluto così rendere omaggio con un post– proprio nel giorno del suo 55esimo compleanno – la scomparsa della regina Elisabetta. Ma più di una frase non corrisponde a verità. Anzitutto il “lavoro” del re e della regina non ha sesso. Non solo gli uomini, ma anche le donne hanno avuto un ruolo preponderante nella storia antica e contemporanea. Hanno deciso le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) “Bye Bye Betty. Unaè tale quando è un esempio. Brava, cicheunda. Con la forza e la fragilità”. L’attrice e presentatriceha voluto così rendere omaggio con un post– proprio nel giorno del suo 55esimo compleanno – la scomparsa della. Ma più di una frase non corrisponde a verità. Anzitutto il “” del re e dellanon ha sesso. Non solo gli, ma anche lehanno avuto un ruolo preponderante nella storia antica e contemporanea. Hanno deciso le ...

